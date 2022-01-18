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フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で１５日、「トラ...
函館の弁当販売店「甚兵衛」は３１日まで、新商品２点を含む子ども向けの...
函館市亀田港町の安川農園（安川満江代表）は、自家製サツマイモ「シルク...
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国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）で１７日、６５歳以上の高齢者や医...
【知内】道内一のニラ産地知内町で、ブランドニラ「北の華」を新年始めに...
自然のメカニズムは時として想像を超える。限りない未知の世界があるとい...
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昨年１２月に車体改修を終えた函館市電の部分低床車８１０１号車が１７日...
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モダン歌謡劇「宴屋（うたげや）」の函館公演「星に願いを月に祈りを」が...
函館市内や近郊で活動するハンドメイド作家やアーティストなどが作品販売...