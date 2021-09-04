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「小樽洋菓子舗ルタオ」を運営するケイシイシイ（千歳市）が手掛ける菓子...
函館国際ホテル（大手町５、小林睦明総支配人）では、函館短大付設調理製...
【上ノ国】町の食の魅力を町内外へ発信することなどを目的に昨年発足した...
湯の川温泉街の「大黒屋旅館」（函館市湯川町３）は残暑を乗り切ってもら...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
渡島総合振興局と道南の料理人集団「クラブ・ガストロノミー・バリアドス...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町１４）のランチビュッフ...
水産加工品製造の久一米田商店（函館市川汲町、米田澄一代表）は２０日、...
函館で水揚げが急増するブリが、教育現場にも着実に浸透している。函館短...
函館臨床福祉専門学校は８月３１日、介護実習Ⅱ報告会を開いた。２年生１...
【北斗】市教委は１８日から市内の小学生を対象に行う「１日図書館司書体...
第４５回樺太引揚者上陸記念碑記念祭（函館市主催）が３日、函館市大手町...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」（２６日まで）の入場者...
函館市教委は３日、函館中部小学校で新型コロナウイルスのクラスター（感...
函館朝市内で８月まで営業していた手作りジェラートの専門店「北海道ファ...
高文連道南支部写真部地区大会高校写真展（道高文連道南支部写真専門部主...
新型コロナウイルス禍で苦境に立つ函館市内の食品関連業者の商品をＰＲす...
岩手県花巻市の特産品を集めた「第２回お取り寄せ！いわて花巻プチうまい...
函館市川汲町で営業していた「能戸自動車整備工場」が１日から、北斗市追...