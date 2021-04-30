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【北斗】松前藩戸切地陣屋跡（市野崎）で２９日、北斗陣屋桜まつり（市商...
日本航空（ＪＡＬ）は２９日、奥尻空港の荒天のため、函館―奥尻間の１往...
渡島総合振興局は、人の移動が活発になる大型連休に合わせ、新型コロナウ...
５月９日の「母の日」に向け、函館市内の雑貨店や生花店では、商戦が本格...
感染力が強いとされる新型コロナウイルスの変異株による感染が全国的に拡...
春の大型連休が２９日、スタートした。ＪＲ新函館北斗駅では、東京方面か...
〇…道は、今夏に期待される「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺...