この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【七飯】町本町４のたい焼き店「中村屋ななえ店」（和田博美代表）は３１...
函館市元町２の焼きピロシキ専門店「まるたま小屋」（北見伸子オーナー）...
【七飯】函館大沼プリンスホテルでは、北海道唯一の国宝「中空土偶」の顔...
老舗和菓子店の千秋庵総本家（函館市宝来町）は１１月１日から、道内唯一...
外食の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ イート」のプレミアム付き食事券発行事業...
２００５年の開業から大門の顔となり地元・観光客を問わず人気スポットと...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）の実習用果樹園で２２日、ワイン用...
乙部町でミネラルウオーターを製造する「アドバンス」（長野県、白井博隆...
渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、函館国際ホテルで「道南食のブラン...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館市弁天町のベンチ...
新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する中、生活困窮世帯に国が最大２...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、ファミリーマート函館高丘町店の店長...
函館市は２９日、本庁舎で今年度の地震・火災総合訓練を行った。新型コロ...
函館市椴法華支所で１１月３日午前１０時から、「椴法華海鮮まつり」（実...
函館千代田小学校（鈴木敏文校長）は２９日、同校で英語を使い合気道に触...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、１１月２日午後１時半から古典の日朗...
〇…遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は３０日...
「今年は新型コロナウイルスの影響でイベント中止が相次ぎ、街頭募金活動...