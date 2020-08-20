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函館市桔梗３の「らぁめん めんきち」（佐藤裕治店主）は１７、１８の両...
渡島総合振興局１階の食堂「おしま食堂」が１１日、新規オープンする。「...
函館市と青森市で居酒屋「地元家」を展開する「ノースグリード」（稲場康...
道南の優れた土産品を表彰する函館圏優良土産品推奨実行委（宮本正会長）...
丸井今井函館店（本町）で６日、日本の３大中華街の一つ「横浜中華街」の...
【札幌】新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた道産食品の生産者や食...
清涼飲料製造の小原（七飯町中島、小原光一社長）はこのほど、看板商品の...
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函館スイーツ推進協議会（若山直会長）は、縄文をテーマにした「函館縄文...
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【上ノ国】町は２０日、町役場で開かれた全員協議会で、国の新型コロナウ...
◇北斗市（２１日）▽夏季季節展「戦争と平和展」（市郷土資料館特別展示...
◇北斗市（２１日）▽お母さん教室（両親学級）（保健センター／後１時半...
【北斗】上磯郡漁協上磯支所と市が実施した海産物の宅配特別販売が終了し...
札幌市は２０日、市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
道は２０日、空知管内の年齢、性別非公表の１人が新たに新型コロナウイル...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森は８、９の両日、「親子ふれ...
江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。直前２日間の...