この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【札幌】新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた道産食品生産者や食品...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は１８日から、同館２階テラスで、手...
土用の丑（うし）の日の２１日に向け、函館市内の和食店や旅館などで「う...
【北斗】北斗市商工会青年部（澤田導俊部長）はこのほど、乾燥ラーメン「...
深川市の名産品を集めた「ふかがわ物産まつり」（深川物産館主催）が１０...
【七飯、北斗】七飯町のワイン製造販売会社「はこだてわいん」（上藤城１...
【福島】水産加工会社「西川水産」（町福島）の関連会社「ウエストリバー...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
【厚沢部】江差町新地町のイタリア風居酒屋パレス（工藤為義代表）は６月...
【北斗】水産加工会社「ソネ食品」（七重浜１、水山康平社長）はこのほど...
函館稜北病院が取り組む医療・介護の全職種を対象とした函館ジェネラリス...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
函館市上湯川町３２７の総合公園「市民の森」でアジサイが見頃を迎え、夏...
【札幌】道は１８日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表し...
【札幌】札幌市は１８日、同市内で新型コロナウイルス感染者が新たに１０...
２０１８年３月に函館市松陰町にオープンしたスペイン料理店「マルモンタ...
１９、２６日に函館フットボールパークで開かれるサッカーの函館地区高校...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...