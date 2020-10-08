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みちのく銀行（本店・青森市）は１９日までに、ドコモ口座に加え新たにラ...
北洋銀行（本店・札幌市）は１６日、ドコモ口座に加え新たにペイペイなど...
みちのく銀行（本店・青森市）は、ＮＴＴドコモが提供するスマホ決済サー...
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は３日、新型コロナウイ...
道南うみ街信用金庫（江差町、藤谷直久理事長）の新本部（函館市上新川町...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
五稜郭公園のサクラ保護育成の活動に協力したとして、函館市住宅都市施設...
【森、函館】第一生命森営業オフィス（白井智大オフィス長）と五稜郭営業...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２４日、２０２０年...
【旭川】旭川市は６日、市内の４人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【七飯】町教委はこのほど、いじめ防止に対する意識啓発を図ろうと「いじ...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会長...
【上ノ国】町は、来年１月１日採用予定の一般事務職員を募集している。 ...
◇森町（９日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古内...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【森】渡島地域林業担い手確保推進協議会（会長・森廣武美知内町森林組合...
全国に約３００教室を構える学習塾「武田塾函館校」（函館市本町、赤杉朋...
筆に思い込め―。函館護国神社で行われた奉納揮毫で「世界平和」の文字を...
【北斗】上磯中学校区内の４小学校がこのほど、近隣校同士の連携構築の一...