この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は３日、新型コロナウイ...
道南うみ街信用金庫（江差町、藤谷直久理事長）の新本部（函館市上新川町...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
五稜郭公園のサクラ保護育成の活動に協力したとして、函館市住宅都市施設...
【森、函館】第一生命森営業オフィス（白井智大オフィス長）と五稜郭営業...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２４日、２０２０年...
渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は２４日、２０１９年度決算を発表...
【江差】道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の通常総代...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２２日に開かれた第７７回通常総...
電源開発（東京）は１０日、青森県大間町で建設中の大間原発について、安...
電源開発が青森県大間町に建設中の大間原発をめぐり、函館市が国と同社に...
函館市と函館屋外広告業協同組合（平山孝敏理事長）は１０日、市内本町地...
みちのく銀行（本店・青森市）は、ＮＴＴドコモが提供するスマホ決済サー...
千秋庵総本家（函館市宝来町）は１０日から、ＪＲ函館駅前の千秋庵菓寮ハ...
函館高専（伹野茂校長）は、１０月１７、１８の両日に開く、入学を検討す...
函館新聞社は今月２６日、午後１時から同４時まで函館北洋ビル８階ホール...
函館市病院局は１０日、新型コロナウイルス感染が全国的に収束していない...
函館市は１０日、再整備事業を進める西部地区で空き地や空き家などの流通...
先日、車で五稜郭公園の周辺を通りかかった際、観光客とみられる人々が五...