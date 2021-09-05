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【札幌】道や札幌市、道経済連合会など官民９団体は、道内への新型コロナ...
【森】道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２４日、８月例会...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
函館税関によると、７月の函館港外国貿易概況（速報）では、輸出額は船舶...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）がこのほど発表した６月の雇用失業情...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館商工会議所加盟企業の女性経営者らでつくる「函館商工会議所女性会」...
【北斗】北斗市商工会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月２６...
函館税務署の鈴木久志署長（５８）が７月に着任した。稚内市出身で函館で...
中学軟式野球の第１３回全日本少年春季大会函館支部大会（函館軟式野球連...
函館軟野連あさ野球...
【函館、江差】行方不明者の捜索や犯罪捜査などに協力する嘱託警察犬とし...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）を拠点に、函館市内・近郊の高校生や...
東京パラリンピックの陸上競技、女子２００メートル（Ｔ４７）が３日、オ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は８月３１日、７月の雇用失業情勢を...
【七飯】函館開発建設部と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（寒...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（函館市山の手２、佐藤...