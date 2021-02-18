この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
２０２０年分の所得税などの確定申告の受け付けが１６日、全国で始まった...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）はこのほど、２０２０年６月１日時点...
函館市内と渡島・桧山管内のスナック、バーなどでつくる函館社交飲食連合...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）が発表した２月の道南金融経済概況による...
函館朝市と大門商店街の連携企画「函館朝市＆駅前大門地域連携フェア」の...
函館地域産業振興財団は、創業希望者や創業したばかりの人などを対象とし...
函館税関は２１日、函館港の２０２０年の外国貿易概況（速報）を発表した...
北海道信用保証協会（札幌）はこのほど、２０２０年４～１２月の信用保証...
北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７１社）の第３...
【江差】追分カード・えさし会（打越東亜夫理事長）は１５日、同町本町の...
函館市亀田本町の食器販売店「かんだ本店営業部」では、役目を終えた陶磁...
速攻で主導権握る 函中部 今季、支部で３大会連続優勝と地力と勢いがある...
１５日付で着任した道警函館方面本部の岡本努本部長（５８）が１７日、着...
函館市は１９日、市立函館保健所に新型コロナウイル...
全国のご当地インスタント袋麺を紹介するテレビ番組で、サロマ湖の海水を...
函館市は２０、２１の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜）でマイナンバー...
○…年金支給日に当たる１５日に合わせて、第一生命函館支社東部オフィス...
■北斗市久根別４、任意団体代表、川村陽子さん（４５） 当時、札幌のオ...
函館市内の地域高規格道路「函館新外環状道路」の空港道路（１０キロ）の...