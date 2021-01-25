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北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、会員５７１社）の第３...
【江差】追分カード・えさし会（打越東亜夫理事長）は１５日、同町本町の...
【江差】一✕二✕三業（いちにのさんぎょう）懇話会（事務局・役場産業振...
「湯川商店街スタンプラリー」（湯川商店街振興組合、湯川温泉商工親和会...
【七飯】七飯町商工会は、国が提唱している「新しい生活様式」に沿って、...
函館税関がこのほどまとめた昨年１１月の道内の外国貿易概況によると、輸...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）はこのほど、渡島・桧山管内の１１月...
新型コロナウイルスという未曽有の国難と戦い続けてきた２０２０年が、間...
【七飯】北海道中小企業家同友会函館支部（高橋泰助支部長、５６８社）の...
【江差】追分カード・えさし会（打越東亜夫理事長）は年末年始の感謝特別...
道は２５日、渡島管内居住の１人（年代、性別非公表）が新型コロナウイル...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の４０代男性刑務官が新型コロナウイル...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...
北海道信用保証協会（札幌）はこのほど、２０２０年４～１２月の信用保証...
【森】第１６回森町児童・生徒書き初め席書大会（町教委主催）の表彰式が...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに１２人が新型コロナウイルスに...