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日本政策金融公庫函館支店の千田大貴支店長（５０）が２８日、あいさつの...
函館市は１８日、ひとり親家庭を対象にした合同企業説明会をホテル函館ロ...
函館税関がまとめた８月の函館港外国貿易概況（速報）によると、輸出額は...
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日銀函館支店（加藤健吾支店長）は７日、９月の道南金融経済概況を発表し...
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北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録後を見据えて、ガイドを目...
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人材確保と定着のための働き方改革について学ぶセミナーが５日、函館商工...
テーオーホールディングス（小笠原康正社長）は５日、賃貸不動産の売却を...
建築工事業の前側建設（函館市豊川町、小板貞一社長）は９月３０日、北海...
水産加工業の三友食品（函館市住吉町、才木大輔社長）は９月３０日、北海...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、自宅で過ごす高齢者の運動不足を解消...
○…道南落語倶楽部（東家喜夢知こと佐藤之信会長）は４日、テーオーデパ...