函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ９月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 新カテゴリ
    PRODUCT HISTORY
  • クマ出没マップ
    出没マップ

求人倍率１３カ月連続前年割れ　雇用失業情勢７月

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

経済団体・官庁

函館法人会、知内町教委に消毒液寄贈

[ 経済団体・官庁 ]

　【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...

函館法人会、知内町教委に消毒液寄贈

函館港貿易、上半期３期ぶり輸出超過

[ 経済団体・官庁 ]

　函館税関は２０日、２０２０年上半期（１～６月）の函館港外国貿易速報を...

函館港貿易、上半期３期ぶり輸出超過
経済団体・官庁 記事一覧へ

最新記事

最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

辻（大妻１年）自己新でＶ・砲丸投げ／陸上・中学高校新人戦

辻（大妻１年）自己新でＶ・砲丸投げ／陸上・中学高校新人戦

道南の修学旅行　本州から減、道内から増　市電は貸切も

道南の修学旅行　本州から減、道内から増　市電は貸切も

「貧酸素水塊」が原因か　函館港イワシ大量死

「貧酸素水塊」が原因か　函館港イワシ大量死

求人倍率１３カ月連続前年割れ　雇用失業情勢７月

求人倍率１３カ月連続前年割れ　雇用失業情勢７月

伊藤アス、ツバメ工業が日吉が丘小で草刈りボランティア

伊藤アス、ツバメ工業が日吉が丘小で草刈りボランティア

函館日独協会が定時総会　レイモン氏追悼式など中止

函館日独協会が定時総会　レイモン氏追悼式など中止

故高森明さんの絵画２点を函館馬主協会に寄贈

故高森明さんの絵画２点を函館馬主協会に寄贈

女性にけが負わせた疑いで男を逮捕

女性にけが負わせた疑いで男を逮捕

ＧＡＬＡ／酒を飲んだ後はカフェのように

ＧＡＬＡ／酒を飲んだ後はカフェのように

サッポロビール／４社共同企画の北海道デザイン缶

サッポロビール／４社共同企画の北海道デザイン缶

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

9月 3日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

9月 3日のイベント情報

2020年9月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク