この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【知内】函館法人会知内支部（町重内、岡田敬司支部長）は２１日、新型コ...
函館財務事務所（峯村一久所長）は２８日、４～６月期の経済概況「道南経...
函館国際観光コンベンション協会は、観光客や函館・近郊の住民も楽しめる...
函館税関は１９日、７月の函館港外国貿易概況（速報）をまとめた。輸出額...
函館税関がまとめた２０２０年上半期（１～６月）の道外国貿易速報による...
【七飯】町は、宿泊促進事業として、町内の宿泊施設利用者に町商工会が発...
函館商工会議所は、２０２１年４月から一般事務として採用予定の正社員を...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）は「あっさぶメークイン」の...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は７月３１日、管内の６月の雇用失業...
函館税関は２０日、２０２０年上半期（１～６月）の函館港外国貿易速報を...
陸上の道南中学校高校新人大会兼記録会第３戦（道南陸上競技協会、高体連...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、道南を訪れる修学旅行にも変化が起...
函館港の緑の島周辺で１日、イワシの大量死が確認されたことを受け、市な...
テーオーデパート（函館市梁川町）で３日午前１０時から「お取り寄せ！い...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は１日、管内の７月の雇用失業情勢を...
伊藤アスファルト建設（函館市金堀町、伊藤大樹社長）とツバメ工業（八雲...
〇…プロバスケットボールチーム、レバンガ北海道は、コロ...
カードゲームを通じてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を学ぶワークショッ...
時の流れというものは思った以上に早く、気がつけば函館の老舗百貨店・棒...
函館日独協会（今均会長、会員６５個人・法人）の第３７回定時総会が１日...