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函館商工会議所と函館法人会、道中小企業家同友会は新規大卒者や中途採用...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は２９日、渡島、桧山管内の４月の雇...
函館青色申告会（馬場哲也会長）は６月１日から「第９回青色スタンプラリ...
【北斗】市商工会（宮崎高志会長）はこのほど、２０２０年度通常総代会を...
買い物やレクリエーションを通じて高齢者の健康づくりを支援する「おでか...
函館税関は４月の函館港貿易速報をまとめた。輸出額は魚介類・同調製品や...
【北斗、七飯】新型コロナウイルスの感染拡大を受け、渡島食品衛生協会（...
【江差】江差商工会は１３日、町役場で新型コロナウイルス感染拡大防止の...
【北斗】市商工会（宮崎高志会長）はこのほど、新型コロナウイルス感染拡...
道南産高級赤肉メロン「さぶりメロン」の初競りが９日、函館市青果物地方...
イチゴのスイーツ専門店「はこだて恋いちご洋菓子店」（函館市末広町）は...
Ｑ 会社の取締役の任期は２年と聞いていますが、その任期を短縮したり、...
ＪＲ北海道は８日、道内２３線区別の２０１９年度収支と利用状況を発表し...
ホテル事業を展開する東急ステイサービス（東京）は、７月１日の開業を目...
函館市船見町の高龍寺（永井正人住職）は先月から、手洗いやソーシャル・...
道南発祥の北海道和種馬（ドサンコ）の魅力を発信するイベント「どさんこ...
〇…人気キャラクター「ヒジカタ君」を中心に箱館戦争を再現した漫画本「...
多くの人が行き交い、思い思いの時間を過ごすことができる函館蔦屋書店。...