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六花亭製菓（帯広市、佐藤哲也社長）は１日、函館市内で２店舗目となる「...
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、障害者を積極的に雇用し...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日、同店の移動販売車で青柳...
酒類、食品などの販売・企画・卸売を手掛ける国分北海道道央支社函館支店...
【札幌】道の若手職員らが、道内各地から集めた水産物を販売するイベント...
流通大手のセブン＆アイホールディングス（ＨＤ、東京）傘下の大型スーパ...
函館市本町の無印良品シエスタハコダテは２６日午前１１時から午後４時ま...
函館市東山２の生花店「フラワーハウスまえだ」（前田貫代表）は、店舗前...
菓子・総菜製造販売のカドウフーズ（函館市追分町、嘉堂聖也社長）は、本...
函館演劇鑑賞会は９日午後６時半から、第３１３回例会として俳優座劇場プ...
地域ユニバーサルコミュニケーション（小林文代代表）は１１日午後１時半...
第２７回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）は５日、函館市公民館...
少し落ち着きを取り戻しつつあるも、世界はいまだ新しいコロナに翻弄され...
函館市内で放課後等デイサービスや就労継続支援Ｂ型事業所などを展開する...
市民後見人候補登録者が実務的な技能を習得するフォローアップ研修が２、...
【七飯】大沼岳陽学校（楢山聡校長、児童生徒１２１人）は６日、３日に亡...
国道２７８号尾札部道路の整備促進を目指す尾札部道路建設促進地域協議会...
講座やワークショップ（ＷＳ）を通じ、幅広い年代が学びを深めるイベント...
若手創業者の支援や育成を目的とした「創業者との交流カフェ」（函館市主...