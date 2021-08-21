この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
渡島総合振興局と道南の料理人集団「クラブ・ガストロノミー・バリアドス...
【七飯】函館大沼鶴雅リゾートエプイ（町大沼町、鎌田清隆支配人）は６月...
【北斗】市七重浜８の「天然温泉七重浜の湯」が９月３０日で閉館すること...
女性専用の溶岩ホットヨガスタジオ「ジョイフィットヨガ函館石川町」（函...
函館湯の川温泉街の花びしホテル（西村有人社長）、竹葉新葉亭（大桃誠社...
【北斗】フォルクスワーゲン函館（追分１）で７月３１日、約８年ぶりのフ...
【江差】江差観光コンベンション協会は２６日から、姥神祭オリジナルグッ...
酒造会社の上川大雪酒造（上川管内上川町）の親会社と函館高専同窓生の企...
函館市湯川町１の「花びしホテル」（西村有人社長）は、「北海道・北東北...
函館市がまとめた７月の石油製品小売価格調査によると、１２日時点のレギ...
函館市が若手創業者に出店機会を提供するイベント「ハジマル・マルシェ」...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】石崎小児科...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
函館地域産業振興財団は創業希望者や企業経営者などを対象に２６日と、９...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
函館軟野連あさ野球...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、９月５日...