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木古内町の道の駅「みそぎの郷きこない」が１７日、函館市本町のシエスタ...
函館市企業局交通部は、６月１０日の「路面電車の日」を記念し、明治時代...
２０日の父の日を前に、函館市内の百貨店などでは父の日商戦が活気づいて...
ラッキーピエログループ（王未来社長）は１４日、函館市内５店舗で大手出...
【森】岩見沢農業高校などは１０日から、道内一の生産量を誇る空知管内の...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」では、父の日に向けたオードブ...
函館蔦屋書店（石川町８５）で１９、２０日の両日、日々の暮らしに彩りを...
函館朝市協同組合連合会（藤田公人理事長）は７日から、地元客をターゲッ...
テーオーデパート（函館市梁川町、伊藤由喜社長）は３日、２、３階フロア...
丸井今井函館店（本町）で１日、お中元の注文受け付けが始まり、開店直後...
【写真特集】高体連陸上全道大会最終日（１８日） ...
【室蘭】陸上は１８日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で最終日の競技を...
【旭川】バスケットボールは１８日、旭川市の道北アークス大雪アリーナな...
【釧路】卓球は１８日、釧路市の湿原の風アリーナ釧路で個人戦シングルス...
【帯広】バドミントンは１７～１８日、帯広市のよつ葉アリーナ十勝で個人...
政府が北海道に発令している新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が期限...
【八雲】函館開発建設部は、八雲町内の国道２７７号雲石トンネルの補修工...
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期限が２０日までとなり、２１日以降...
縄文遺跡群の魅力をバーチャル（仮想）で体験―。はこだてみらい館（函館...