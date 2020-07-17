この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【七飯】住宅販売を手掛けるハウスメーカー９社が参加する七飯町大中山２...
【上ノ国】電源開発（本店・東京都中央区）は、桧山沖エリアでの洋上風力...
函館労働基準監督署はこのほど、一定規模以上の建設工事で無災害を達成し...
■本持仁史・函館労働基準監督署長 新型コロナウイルスが世界的に猛威...
■樺澤孝人函館開発建設部長 北海道開発局函館開発建設部では、北海道総...
■坂野伸治渡島総合振興局・桧山振興局副局長 今年も７月１日から７日ま...
建設業の翔大鋼業（函館市西旭岡町２、中村圭輔代表）はこのほど、北海道...
函館市の函館港若松埠頭（ふとう）で２～４日の３日間、大型クルーズ船の...
漁港漁場関係の工事で優れた実績を上げた請負業者をたたえる水産庁の「２...
函館どつく（函館市弁天町、関川義紀社長）は２２日、２０２０年３月期決...
新型コロナウイルスの緊急対策のため、道南の市町では自治体の貯金に当た...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は１６日、北海道国際交流セ...
函館市は、新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ避難所運営の訓練を...
函館短大（猪上徳雄学長）は１６日、同短大で「認知症サポーター養成講座...
１５日、釧路で初水揚げされた今年のサンマが１キロ４万円を超える高値を...
〇…１３日の「飲酒運転根絶の日」に合わせ、函館中央署、市などは同日夕...
函館植物研究会（宗像英明会長）は１８、１９の両日第６３９回の研究会を...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは１８日午...
函館市青少年研修センター（ふるる函館、谷地頭町５）は８月２９、３０の...
３月２５日、例会として函館市芸術ホールで劇団こまつ座による公演「イヌ...