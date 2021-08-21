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○…２０１９年にポップアップショップとして開業した「ホテイヤサンドイ...
○…「ＭＡＣＨＩＢＥＮ（マチベン）」がこのほど、函館市本通２の３３の...
○…「コーヒー・ケーキショップ美鈴湯川店」（函館市湯川町２の２９の１...
○…「大正庵」（紺野大地店主）がこのほど、北斗市七重浜...
○…「お茶の土倉」としておなじみの土倉（札幌）は、「北海道産ごぼうの...
○…「Ｃｈａｉ茶（チャイチャ）」（梅田美奈子オーナー）がこのほど、函...
○…「やきとり大勝」（函館市白鳥町１４の１３、函館白鳥...
○…函館市の赤川通り沿いで１２年間営業した「居酒屋かま...
○…「手打ち蕎麦（そば）蔵山」（函館市本町３４の１４、...
○…「中華ジャンジャン」（北斗市七重浜４、イオン上磯店内）、「パーラ...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
函館軟野連あさ野球...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、９月５日...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館朝市ミニ水族館（...
７月２２日から８月８日までの土、日、祝日に、計８日間にわたりはこだて...
「道南では醸造用ブドウの産地化に向けた動きが活発で、国内外から大きな...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２２日午前１０時半...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
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函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）と函館市は、９月９...