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○…今年１５周年を迎えた「トータルビューティーサロン ルミア函館店」...
○…「やきとり大勝」（函館市白鳥町１４の１３、函館白鳥郵便局向かい、...
○…女性専用エステサロン「プライベートサロン ミルココン」（函館市山...
○…「フォーポイントバイシェラトン函館」（函館市若松町１４の１０）は...
〇…北海道キリンビバレッジ（札幌）は、２０日からリニュ...
○…１９４６年創業の和菓子販売会社「宗家源吉兆庵」（東京）は、山形県...
○…「エステティックサロン ナトゥーラ」（函館市昭和２の１の２５）は...
○…「スープカレーＢｅＬＬ（ベル）」（松浦綾音店長）がこのほど、函館...
○…アサヒ飲料（東京）は、「『ＣＡＬＰＩＳ』Ｌｉｇｈｔ Ｂｌｕｅ（カ...
○…花園温泉内にある「パフェとお食事の店 パーラー花車（はなぐるま）...
【男子】▽団体戦 ①函中部Ａ②市函Ａ③函工Ａ ▽個人戦 ①上田周（市...
弓道は２３日、函館アリーナで団体戦と個人戦を行った。女子団体戦は市函...
今年のサッカーＪ１リーグは、昨年コロナ禍の影響で下位２チームのＪ２降...
７月４日に函館市内で開催予定の「２０２１函館マラソン」について、実行...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、今年度の「函館市内各種相談機関一覧...
酒造会社の上川大雪酒造（上川管内上川町）の親会社と、函館高専同窓生の...
函館市梁川町の「ホテルテトラ」（吉川政見支配人）は２４日から、毎年恒...
東京五輪聖火リレーの北海道実行委は２３日、６月１３、１４の両日に道内...