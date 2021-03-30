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○…「焼肉伽耶（カヤ）」（金田栄子社長）がこのほど、函館市亀田本町３...
○…２５日に開店６周年を迎える「手づくりパンの家ムックル」（函館市千...
○…ＪＴ（東京）は国内で高い人気を集めるメビウスブラン...
○…「アグヘアージズ函館日吉店」（川端海斗エリアマネージャー）がこの...
○…和・洋菓子店「はこだて柳屋」（函館市万代町３の１３...
○…ドライヘッドスパサロン「マノディナーロ」がこのほど...
○…カゴメ（愛知）は、「野菜生活１００ Ｓｍｏｏｔｈｉｅ ビタミンス...
○…「焼肉レストラン一心亭函館中道店」がこのほど、函館...
〇…北海道製菓（函館）は、ポット入りのあられ３種セット...
○…「ナガワ函館展示場」（函館市石川町２２６の４、函館...
世界自閉症啓発デー（４月２日）の活動の一環として、函館地域実行委は、...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
函館の文芸同人「視線の会」の文芸誌「視線」の第１１号が完成した。新た...
〇…ホクレン（札幌）と北海道米販売拡大委員会は２９日、コメ消費拡大に...
函館市は２９日、２０２１年度のクルーズ客船入港予定を発表した。当面は...
函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...
東日本大震災から１０年を過ぎた中、今なお太平洋沿岸の広い範囲で余震活...