この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
○…２５日に開店６周年を迎える「手づくりパンの家ムックル」（函館市千...
○…「アグヘアージズ函館日吉店」（川端海斗エリアマネージャー）がこの...
○…和・洋菓子店「はこだて柳屋」（函館市万代町３の１３...
○…ドライヘッドスパサロン「マノディナーロ」がこのほど...
○…カゴメ（愛知）は、「野菜生活１００ Ｓｍｏｏｔｈｉｅ ビタミンス...
○…「焼肉レストラン一心亭函館中道店」がこのほど、函館...
〇…北海道製菓（函館）は、ポット入りのあられ３種セット...
○…「ナガワ函館展示場」（函館市石川町２２６の４、函館...
〇…青森県立美術館（青森市）は、「富野由悠季（よしゆき...
○…函館市五稜郭町の「ＩＺＡＫＡＹＡ ＨＡＫＯＹＡ」（...
函館家庭生活カウンセラー養成講座運営委員会は、カウンセリング研修３級...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
函館市松陰町のスペイン料理店「マルモンターニャ」（塩田和裕店長）は２...
函館市病院局は１９日、市立函館病院の入院前や退院後のベッド搬送を担当...
【七飯】町は１９日、源泉ポンプの故障で臨時休業中だった町健康センター...
ＮＨＫ函館放送局は、２５日に放送するラジオ特番「道南発！＃北海道ピッ...
函館国際観光コンベンション協会は５月１０日まで、インスタグラムを使っ...
函大付属柏稜高校は１９日、野球部監督に函大付属有斗高硬式野球部の野村...
市立函館博物館は１９日、１９３４（昭和９）年３月２１日の函館大火の歴...