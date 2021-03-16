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○…ドライヘッドスパサロン「マノディナーロ」がこのほど...
○…「焼肉レストラン一心亭函館中道店」がこのほど、函館...
〇…北海道製菓（函館）は、ポット入りのあられ３種セット...
○…「ナガワ函館展示場」（函館市石川町２２６の４、函館...
〇…青森県立美術館（青森市）は、「富野由悠季（よしゆき...
○…函館市五稜郭町の「ＩＺＡＫＡＹＡ ＨＡＫＯＹＡ」（...
○…アサヒ飲料（東京）は、「アサヒ十六茶」を９日からリニューアル発売...
○…活魚海鮮料理・季節一品料理の店「よし庵」（函館市亀...
○…「シネマ太陽函館」（函館市松風町２の８、大門ビル６階）は、２６日...
○…「ネパールインドレストラン ラーニキッチン」（函館...
板倉一幸氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１１時 ①コロナ禍と...
浜野幸子氏（市政クラブ）＝午前１０時～同１０時４０分 ①パートナー...
北海道警察（関係分、道本＝道警本部、函本＝函館方...
先月から道南でも進められている医療従事者らへの新型コロナウイルスワク...
道は、４月に始まる新型コロナウイルスの高齢者（６５歳以上）へのワクチ...
函館市は今年度、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、市立小中学...
函館ラグビースクールの佐々木天雅（巴中３年）が高校ラグビーの名門・大...
「中島信也」と聞いてすぐにピンときた人は、なかなかのエンタメ通、ＣＭ...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は１４日、今...
日本創造教育研究所社長で、日創研経営研究会本部会長の田舞徳太郎氏のオ...