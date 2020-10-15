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○…函館市内で高齢者デイや放課後等デイを運営する「ハーブ・ゼーリヒカ...
○…土倉（札幌）は、「熱湯で淹れるおいしい緑茶」を発売した＝写真。 ...
○…ランニング特化型のトレーニング指導を行う「ランナー...
○…キリンビール（東京）は「一番搾り」ブランドから「キ...
○…今年４月からシエスタハコダテに期間限定出店していた...
○…「オジオデザイン」のアートギャラリー「クアドロ」が...
○…「パティスリー イグレック」（北斗市久根別２の３の１７、渡島信用...
○…アサヒ飲料（東京）は、乳性飲料「『カルピス』由来の...
○…「フナヨイカヤックス」（長谷部光徳代表）がこのほど、七飯町緑町２...
１７、１８の両日、岩見沢市などで開かれる少年野球のＫＩＮＧｏｆＫＩＮ...
函館バレーボール協会は１１日、函高専と白百合高で高校優秀選手の表彰式...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館合唱連盟（島聖子理事長）は、１７日午後２時半から市芸術ホールで第...
函館市縄文遺跡群保存活用協議会の今年度初会合が１３日、市南茅部総合セ...
ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
函館スイーツ推進協議会は、今月と１１月に函館市電を貸し切って街の散策...