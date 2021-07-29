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飛び込みは２８日、男子シンクロ板飛び込みが行われ、寺内健、坂井丞組（...
サッカーは２８日、男子の１次リーグ最終戦が行われ、５３年ぶりのメダル...
体操は２８日、男子の個人総合決勝が行われ、初出場の橋本大輝（順大）が...
バドミントンは２８日、シングルスの１次リーグ最終戦が行われ、男子第１...
柔道は２８日、男女各１階級が行われ、女子７０キロ級の新井千鶴（三井住...
ボクシングは２８日、男女の各階級が行われ、女子フェザー級の入江聖奈（...
ハンドボールは２８日、男子１次リーグ第３戦が行われ、Ｂ組の日本はエジ...
卓球は２８日、男女のシングルスが行われ、女子準々決勝で伊藤美誠（スタ...
テニスは２８日、各種目が行われ、男子シングルス３回戦で錦織圭（日清食...
野球は２８日、１次リーグが始まり、Ａ組の日本は開幕戦でドミニカ共和国...
カヌーは２８日、スラローム予選が行われ、男子カヤックシングルの足立和...
２４、２５日にメーンイベントを終えた「五稜郭まちなかオープンテラス」...
函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が急増している。今月中旬以降...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を受けて、縄文時代にスポ...
世界文化遺産への登録が決定した「北海道・北東北の縄文遺跡群」の函館市...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録などを祝い、垣ノ島遺...
世界遺産構成資産の大船遺跡でも、登録の正式決定から一夜明けた２８日、...
函館市教育委員会は２８日から、パネル展「祝 世界遺産登録！ 北海道・...
バドミントンの第１９回北海道選手権大会函館地区予選会（函館地区バドミ...
【江差】かもめ島海水浴場が２８日、今季のオープンを迎えた。浮き輪など...