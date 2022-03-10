この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２月２７日、グリーンピ...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２月２日、ニヤマ高原ス...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト（１月２３日、グリーンピア大沼ス...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１月３０日、グリーンピア大沼スキー場）...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト（１月２３日、グリーンピア大沼ス...
【厚沢部】町上里の太鼓山スキー場が３季ぶりにオープンした。厚沢部スキ...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１月１０日、グリーンピア...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）が２２日、仮オープンした。小...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）は１０日、積雪不足のため１１...
３月に後志管内留寿都村のルスツリゾートスキー場で開かれた第５回全日本...
ＮＨＫ函館放送局と函館市、函館市文化・スポーツ振興財団では、函館市市...
コロナ禍で気軽に旅行に行けなくなり、鉄道や飛行機にしばらく乗っていな...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は、農業でアルバイトをしたい...
創立６５周年を迎える会員制組織、はこだて音楽鑑賞協会は２０２２年度の...
函館ソフトテニス連盟（道下邦雄会長）は４日、国内トップチーム、ナガセ...
イッツゴ～ンヌ！ワンツースリー。ジャストルッキング！このフレーズに聞...
【七飯】任期満了に伴う町長選（２２日告示、２７日投開票）は、告示まで...
北海道日本ハムファイターズは、１９日に札幌ドームで行うオープン戦・横...
函館アリーナで１９、２０日に開催するバレーボール・Ｖ２リーグ「サフィ...
■ビールへの流れを太く アサヒビール北海道統括本部執行役員の枝伸本...