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◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２月２日、ニヤマ高原ス...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１月３０日、グリーンピア大沼スキー場）...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト（１月２３日、グリーンピア大沼ス...
【厚沢部】町上里の太鼓山スキー場が３季ぶりにオープンした。厚沢部スキ...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１月１０日、グリーンピア...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）が２２日、仮オープンした。小...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）は１０日、積雪不足のため１１...
３月に後志管内留寿都村のルスツリゾートスキー場で開かれた第５回全日本...
◇全日本スキー連盟級別・ジュニアテスト合格者（２０、２１日、乙部町富...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
函館市は１６日、５～１１歳の小児への新型コロナワクチン接種について、...
五稜郭公園のイルミネーションイベント「五稜星（ほし）の夢」実行委員会...
函館市桔梗町４１６のパテントワークス（笠井文雄社長）が産官学で研究開...
函館市教育振興審議会（小松一保会長）は１６日、「函館市立小・中学校再...
２０２１年分の所得税などの確定申告の受け付けが１６日、全国一斉に始ま...
函館司法書士会（海老憲一会長）は２６日午後２時から、親子法律教室「解...
日本は治安が良いことで世界に知られる。確かに各国と良し悪しを比べる話...
函館市教委は１６日、市立の小・中学、高校計４校で児童、生徒の新型コロ...
【七飯】南渡島消防事務組合は１６日、七飯消防署に勤務する男性職員（年...
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