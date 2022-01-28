この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１月１０日、グリーンピア...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）が２２日、仮オープンした。小...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）は１０日、積雪不足のため１１...
３月に後志管内留寿都村のルスツリゾートスキー場で開かれた第５回全日本...
◇全日本スキー連盟級別・ジュニアテスト合格者（２０、２１日、乙部町富...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
１月３１日に美唄市で開かれた北海道スノーボード技術選手権大会（北海道...
【七飯】函館七飯スノーパークで９日、「シニアエンジョイスキー教室と天...
◇全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３１日、グリーンピア大沼スキ...
新型コロナウイルスの状況（１月２８日）...
■要介護ゼロの街を目指す スポーツクラブやフリーのフィットネス...
函館市中島廉売（中島町）内の紺地鮮魚（紺地慶一社長）は、店頭のゴッコ...
【森】町濁川地区で、地熱水を熱源にした今季の促成キュウリの収穫と出荷...
【北斗】北斗市に拠点を置くワイナリー「ドゥエ・プンティ・ヴィンヤーズ...
【江差】町技能者協会（成田司会長）は２月３日午前９時から、桧山地域人...
【厚沢部】町上里の太鼓山スキー場が３季ぶりにオープンした。厚沢部スキ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２８日、道内で新たに２７７５人が新型コロ...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに１５９人の新型コロナウイルス...
飲み物の糖分にご用心！ 皆さんは日常でどのような飲み物を飲んでいます...