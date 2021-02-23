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【七飯】函館七飯スノーパークで９日、「シニアエンジョイスキー教室と天...
◇全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３１日、グリーンピア大沼スキ...
【七飯】函館七飯スノーパークは、９日に開催する「シニアエンジョイスキ...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト（２０日、グリーンピア大...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１７日、グリーンピア大沼スキー場） ...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト（２４日、グリーンピア大沼スキー...
【七飯】第１７回スノーボード技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催...
【七飯】第４２回スキー技術選手権大会（函館スキー連盟教育部主催）が１...
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■函館市人見町、市芸術ホール職員、古川大記さん（３９） ２０１１年...
はこだて音楽鑑賞協会は２０２１年度の公演スケジュールを公表した。４月...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
函館短大保育学科の２年生１１人が、保育現場でカウンセリングなど心理的...
函館市新川町の結婚相談所「ららぽーとブライダル」の米木司代表（７１）...
【福島】町観光協会は１２日に開いた三役会議で、５月９日に開催予定だっ...