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バレーボールの函館地区高校新人戦大会（高体連函館支部主催）が１９、２...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北海...
函大有斗－帯広三条（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【札幌】第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦（北...
函館西（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表決定戦）...
大妻－岩見沢緑陵（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
函大有斗－北広島（第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代表...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
【北斗】函館バレーボール協会は１日、北斗市総合体育館で中学優秀選手の...
【北斗】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
「はこだてギャラリー」（落合良治社長）による「新春掛軸・絵画市」が２...
ビーズアクセサリーやレース雑貨を手作り販売する「アンロゼア」（作田清...
５日に東京で開かれる春の高校バレー第７３回全日本バレーボール高校選手...
新型コロナウイルスの影響下での初めての正月を迎え、函館市内の大型小売...
★歳の市にぎわう（２７日） 函館市松風町のはこだてグリーンプラザ沿い...
今年は丑（うし）年。記者も３度目の年男だ。前回の２００９年に入社した...
年末年始の１２月３１日から２日にかけて、市立函館保健所や道は函館市内...
函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２日、境内に続く１３４段...
○…函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は広報誌「ステップ...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」は４、５の両日、新春初売りイベント...