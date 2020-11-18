この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【鹿部など】フットサルの第３２回全道ジュニアユース（Ｕ―１５）大会函...
サッカーの秋季Ｕ―１４イーグルカップ（スプレッド・イーグルＦＣ函館主...
サッカージュニアクラブユースのスプレッド・イーグルＦＣ函館のＣＢ（セ...
新型コロナウイルス感染の急増で道独自の警戒レベルが３に引き上げられる...
【札幌】サッカーの第２６回北海道クラブユース選手権（Ｕ―１５）大会決...
３日に札幌市で開かれるサッカーの第２６回北海道クラブユース選手権（Ｕ...
【札幌など】サッカーの第１４回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯Ｕ...
【北斗、八雲】サッカーの函館地区トラック協会杯Ｕ―１１大会（北海道ト...
【札幌など】サッカーの第１４回北海道カブスリーグＵ―１５兼高円宮杯Ｕ...
【札幌】サッカーの第９９回全国高校選手権大会北海道大会（道サッカー協...
新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行で患者の増加が懸念...
【七飯】冬の交通安全運動（２２日まで）に合わせ、函館中央署と七飯町、...
〇…一般財団法人基礎力財団（東京）が実施する「国際標準...
【北斗】日本音楽文化振興会は１７日、日本管楽合奏コンテスト中学校Ｂ部...
道財務局の谷口真司局長（５４）が１７日、あいさつのため函館新聞社を訪...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
函館市松陰町の学習塾「個別指導Ｑ」（笠木誠塾長）が、今年９月に開かれ...
函館市教委はこのほど、市立小中学校の教員らを対象に生徒指導に役立てて...
函館市は、「女性に対する暴力をなくす運動期間」（１２～２５日）に合わ...
亀田南地区少年野球親睦会（和泉俊則会長）は１５日、本通公園野球グラウ...