函館新聞電子版

ラ・サール×立命館慶祥　函大有斗×北嶺　合同×樽潮陵　ラグビー南大会組み合わせ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    ラグビー

    ラ・サール屋外練習スタート

    [ ラグビー ]

    　ラ・サール中学、高校ラグビー部は１０日、今季初めての屋外練習を同校グ...

    ラ・サール屋外練習スタート
    ラグビー 記事一覧へ

    最新記事

    １１日の漁業就業支援フェア延期

    [ お知らせ ]

    　渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会（札幌）は、１１日に函館北洋ビル...

    １１日の漁業就業支援フェア延期
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    函館中央病院で外来診療後に職域接種　１０日間に１２００人

    函館中央病院で外来診療後に職域接種　１０日間に１２００人

    ９月８日（水）のおくやみ

    ９月８日（水）のおくやみ

    ２４年度は変更なし　公立高校配置計画決定

    ２４年度は変更なし　公立高校配置計画決定

    中宮七飯町長が町長選不出馬を表明

    中宮七飯町長が町長選不出馬を表明

    七飯町議会　出前出張所の累計利用６件　広報１０月号で周知

    七飯町議会　出前出張所の累計利用６件　広報１０月号で周知

    池田北斗市長が再選出馬表明　来年１月の市長選

    池田北斗市長が再選出馬表明　来年１月の市長選

    １１日の漁業就業支援フェア延期

    １１日の漁業就業支援フェア延期

    ラ・サール×立命館慶祥　函大有斗×北嶺　合同×樽潮陵　ラグビー南大会組み合わせ

    ラ・サール×立命館慶祥　函大有斗×北嶺　合同×樽潮陵　ラグビー南大会組み合わせ

    厚沢部町議会定例会　２氏が一般質問

    厚沢部町議会定例会　２氏が一般質問

    今月中に１２歳以上接種券配布へ　北斗市議会

    今月中に１２歳以上接種券配布へ　北斗市議会

    最新動画

    カパーナ　ローサ　カリーナ販売所／旬のスイーツを販売

    老舗味めぐり／折内養蜂園

    パールライオン函館店／カカオキャット函館　北海道産プレミアムチョコレート

    ホテイヤサンドイッチスタンド／ゆっくり過ごせるカフェ

    ｒｅｊｏｉｃｅ／メークやスキンケアを見直せる

    動画一覧
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    9月 7日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    9月 7日のイベント情報

    2021年9月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト