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２０２１函館マラソンコミュニティランニング（道南陸協、函館市など主催...
２２日から愛媛県松山市で始まるＪＯＣジュニアオリンピックカップ第５２...
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陸上の第５１回道南秋季大会兼第２９回北海道フェスティバル（道南陸協主...
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新型コロナウイルスの感染拡大を背景に三密を避けながら楽しめるアウトド...
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▽逢坂誠二氏（立憲・前） 日本国憲法といえども擦り減ることのない不...
函館司法書士会（海老憲一会長）は、２０２２年に迎える司法書士制度誕生...
北海道国際交流センター（函館市元町１４、ＨＩＦ）が毎週金曜に開設する...
函館合唱連盟（島聖子理事長、加盟１７団体）は１１月７日午後２時から、...
○…函館市シルバー人材センター主催の「高年齢者パネル展」が、２９日ま...