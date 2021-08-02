この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【帯広】陸上の全道中体連は７月２７、２８の両日、帯広の森陸上競技場で...
【福井】全国高校総体陸上の第４日は７月３１日、福井県営陸上競技場で行...
東京五輪の陸上男子走り幅跳びの予選が７月３１日、オリンピックスタジア...
【福井】陸上の第３日は３０日、福井県営陸上競技場で男女１２種目を行っ...
【福井】陸上は２８日、福井県営陸上競技場で開幕し、２９日までに男女１...
陸上の第５６回道新杯春季道南小学校大会兼第６７回全日本中学校通信陸上...
陸上の第５６回道新杯春季道南小学校大会兼第６７回全日本中学校通信陸上...
【七飯】２４日に福井県福井市で開幕する陸上の全国高校総体（インターハ...
陸上の道新杯春季道南小学校大会、全日本中学校通信北海道・道南地方大会...
道南駅伝競走大会実行委（委員長・西川康之函館市戸井支所長）は、１０月...
函館市熱帯植物園（市湯川町３）で「カブトムシ・クワガタ観察会」が開か...
〇…おでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会長）は１５日午前１０時半か...
世界遺産の構成資産となった函館南茅部地区の垣ノ島、大船両遺跡を観光資...
函館湯の川温泉街の花びしホテル（西村有人社長）、竹葉新葉亭（大桃誠社...
【北斗】バレーボールの全道中体連は８月１日までに北斗市総合体育館など...
６日から新潟県糸魚川市で始まる全国高校総体（インターハイ）の個人体重...
【福井】全国高校総体陸上の最終日は１日、福井県営陸上競技場で行った。...
【札幌】バスケットボールの全道中体連は７月２８～３０日、札幌市の北ガ...
函館高専の公開講座「プログラミング体験」が７月３１日、同校で開かれ、...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長、会員４２人）のメンバーが市内の...