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少年野球の函館市スポーツ少年団新人戦交歓会太陽グループ杯予選会（函館...
函館軟野連あさ野球...
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函館軟野連たそがれ野球...
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中学硬式野球の第１７回日本少年野球北海道函館大会（日本少年野球連盟北...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに２４人が新型コロナウイルスに...
函館市のトリマー、斉藤伸子さん（４７）は２８日、犬のトリミング出張サ...
２０日付で着任した道警函館方面本部の杉俊弘本部長（５８）が２５日、着...
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函館国際ホテル（大手町５、小林睦明総支配人）では、函館短大付設調理製...
暑かった夏休みが終わりましたね。夏休みの思い出と言えば、花火、スイカ...
函館市教委は２５日、市立小、中、高校の児童生徒計４人が新型コロナウイ...
〇…函館市末広町８のはこだて工芸舎は、２８、２９日の両...
群馬県出身の陶芸作家、有川京子さんの個展「夏の終わりの蛙」が３１日ま...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２８日午前１０時から函館市総合福...