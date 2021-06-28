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渡島中体連の軟式野球は２２～２６日、北斗市運動公園野球場で行い、久し...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
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北海道日本ハムファイターズは２３日、東京五輪開催のためプロ野球公式戦...
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第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第１日（６月２...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日、函館市亀田交流プ...
老齢化が進む五稜郭公園のサクラを健やかに保とうと、同公園を管理する函...
東京五輪代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権の最終日が２７日、大阪市の...
道南陸上界初の五輪選手誕生―。城山正太郎、金井大旺の両選手が東京五輪...
７月３日の函館競馬開幕を前に、日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場（工...
２７日の日本選手権で函館出身選手が相次いで東京五輪の内定を勝ち取った...
日ロ合作映画「ハチとパルマの物語」（アレクサンドル・ドモガロフ・ジュ...
【北斗】ＮＰＯ法人北斗スポーツクラブは７月４日に市運動公園で開く「Ｓ...
道は、道男女平等参画審議会委員の公募委員（３人以内）を募集している。...