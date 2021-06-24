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函館軟野連あさ野球...
北海道日本ハムファイターズは２３日、東京五輪開催のためプロ野球公式戦...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
軟式野球の天皇賜杯第７６回全日本大会函館支部大会（函館軟式野球連盟主...
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夏の甲子園につながる第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は７月４日午前１０時...
函館あさひ小学校（長瀬雅一校長、児童１６６人）児童玄関前の外壁に２３...
渡島中体連は２３日、８競技を実施した。バレーボールは北斗市総合体育館...
【旭川】高体連全道大会バレーボールは２３日、旭川市の道北アークス大雪...
乙部町内の国道２２９号が６日から通行止めになっている同町館浦の土砂崩...
日本自動車連盟（ＪＡＦ）函館支部（河村祥史支部長）は、昨年６～８月に...
国際親善交流特別演奏会「クリスティアン・アガピエ ピアノ・リサイタル...
渡島総合振興局と桧山振興局は２１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
評論家の立花隆氏が４月に死去していたことが分かった。医療、宇宙、政治...
函館税関は１６日、５月の函館港外国貿易概況（速報）を発表した。輸出額...