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函新杯朝野球...
【札幌】第６０回記念春季北海道高校野球大会（道高野連など主催）第３日...
函館軟野連あさ野球...
第６０回記念春季北海道高校野球大会（５月２６日）札幌円山球場▽１回戦函...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
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第６０回記念春季北海道高校野球大会（道高野連など主催）が２４日、札幌...
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先日、函館市内の講演会で、新型コロナに関する講師の一言に強く同感した...
函館市西桔梗町の菓子製造・小売りの「吉田食品」（吉田貴之社長）は、話...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「縄文遺跡群」が世界文化遺産に今夏に...
函館市の工藤寿樹市長は２７日午前、市役所で記者会見を開き「長年にわた...
鈴木直道道知事の話 正式登録に向け大きく前進したものと大変うれしく思...
鈴木直道知事は２６日、北海道への新型コロナウイルスの緊急事態宣言の延...
函館大学（野又淳司学長）で２４日、２００９年に始まった裁判員制度にま...
函館市は２６日、日本生命函館支社（北村太支社長）と市民の健康づくりに...
函館山ロープウェイ人事 ◇役員（５...