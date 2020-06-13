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【知内】新型コロナウイルス感染拡大の影響で自粛していた中、各高校の部...
夏の高校野球選手権に代わる道高野連独自の大会開催を受け、統廃合で来年...
【札幌】新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今夏の第１０２回全国高校...
新型コロナウイルスの感染拡大で練習を自粛していた函館大野球部が３０日...
北海道学生野球連盟は２２日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて６月２...
日本高野連は２０日、８月に開催される予定だった夏の甲子園「第１０２回...
北海道高校野球連盟は１７日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、５月...
函館軟式野球連盟は１４日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、５月２...
ラ・サール高硬式野球部は同中野球部の清水昌明監督（６２）を新監督に迎...
本格的なシーズンを前に審判の育成を図ろうと函館軟式野球連盟（本間俊三...
取材で函館市の三森山に入り、山菜採りをしたことがあるが、仕事を忘れて...
道高野連は１２日、今夏の第１０２回全国高校野球選手権大会とその出場権...
函館市は１２日、３、４月に市の「子どもなんでも相談１１０番」に寄せら...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） 新型コロナウイルスの影響で議論が見...
函館の歴史を学ぼう会（石田恒彦代表）の６月講座が１２日、函館市中央図...
第２回定例函館市議会は１２日、一般質問終了後、今年度一般会計補正予算...
ホテル函館ひろめ荘と南かやべ保養センター（大船町８３２）を運営する新...
函館市教委は１１日、市内小中学生約１万４６００人を対象に自宅でインタ...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１３日...