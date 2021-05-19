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【北斗】市内の農家で、ハウス栽培した春採りハクサイの収穫・出荷作業が...
【木古内】町鶴岡の東出雅史さん（５５）方の水田で１４日、町内のトップ...
【七飯】野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は９日...
渡島総合振興局はこのほど、高病原性鳥インフルエンザや豚熱（ＣＳＦ）な...
【江差】桧山で生産される野菜をアピールしようと、桧山南部立茎アスパラ...
【札幌】北海道花き生産連合会カーネーション部会の山田肇部会長が４月２...
渡島総合振興局は今年度、渡島管内で高水準の水揚げが続くブリを活用し、...
【森】ＪＡ新はこだて森支店トマト選果場（町姫川）で、今季の促成トマト...
【北斗】春の訪れを告げる北斗市沿岸のアサリ漁が２８日、解禁された。市...
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
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〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
鹿部町の特産品を販売する「鹿部つながる市」（鹿部温泉観光協会主催）が...
【北斗】市教委は北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け...
【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
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