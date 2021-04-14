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【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の委嘱状交付...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は１３日、２０２０年度（２０年...
【北斗】市向野の谷観光農場（谷文貴代表）の畑で１１、１２の両日、ナガ...
【知内】ハウス栽培の山ウドの収穫・出荷作業が、知内町内の２軒の農家で...
【江差】桧山沖で漁獲した紅ズワイガニの水揚げが、江差港で進んでいる。...
【厚沢部】２０２０年度の農業農村整備優良地区コンクール（全国土地改良...
道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
【厚沢部】厚沢部町で立茎栽培しているグリーンアスパラガスの収穫、出荷...
【森】森水産加工業協同組合は２８日午前１０時から、同組合直売所「北の...
【厚沢部】道農政事務所が実施する今年度の「受け継ぎたい北海道の食」動...
函館市恵山地区の私有林を無断伐採したとして、函館市に１１６万円の損害...
【北斗】ＪＡ新はこだて（本店・北斗市）は１４日、市農業振興センターで...
池田達雄市長１期目の最終年度となる２０２１年度一般会計予算は、新型コ...
【厚沢部】町の地域おこし協力隊「素敵な過疎づくり協力隊」の委嘱状交付...
【七飯】「交通事故死ゼロを目指す日」の１０日、函館中央署と函館中央地...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１日、函館市内の湯川沖～志海苔...
福島方面では良型のアブラコやホッケが好釣のよう。フィッシュランド函館...
矢田釣具店・道南釣り情報...
函館近郊では五目釣りの朗報が届いたサクラマスは終盤に差し掛かっている...
▽函館市根崎から志海苔沖の「浅場で釣れた？」情報（１１日） 客からの...