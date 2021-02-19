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ホクレン函館支所（函館市宮前町）は、道南地区（ＪＡ新はこだて、函館市...
七飯町花卉（かき）生産出荷組合（粟田修一組合長）は８日、「フラワーバ...
道がまとめた２０２０年の道内漁業生産高（速報値）によると、数量は前年...
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【札幌】鈴木直道知事は１９日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
【江差】第１回臨時町議会が１９日、開かれた。町所有の教職員住宅天井部...
【北斗】市議会の議会改革推進調査特別委員会（白戸昭司委員長、１１人）...
【江差】町は１９日の町議会全員協議会で、マリンピング事業や、かもめ島...
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【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は今月から、町内限定（一部地...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...