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【七飯】第１回定例町議会は４日、一般質問を続行し、１人が登壇。歳入歳...
道は、今年度の道社会貢献賞（防災功労者）の受賞者に北斗市防災連絡会議...
道は、道内での食品ロス発生量の推計値（２０１９年度）が２２万トンだっ...
【札幌】６日に期限を迎える道内全域を対象とした新型コロナウイルス対策...
【森】第１回町議会３月会議は４日、本会議を続行。一般質問に８人が登壇...
【木古内】第１回定例町議会が４日開会し、会期を１１日までの８日間と決...
【鹿部】鹿部町（盛田昌彦町長）は３日、２０２２年度予算案を発表した。...
函館市議会は３日の第１回定例会の本会議で、「ロシアによるウクライナ侵...
道選挙管理委員会は４日付の道公報で、２０２１年７月１日～同１２月３１...
【七飯】第１回町議会定例会は３日、一般質問を続行。新型コロナウイルス...
函館市教委は４日、小学校、高校計５校で児童・生徒の新型コロナウイルス...
ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が激化する中、函館市内のウクライ...
道内に適用中の新型コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が２１日ま...
【七飯】第１回定例町議会は４日、一般質問を続行し、１人が登壇。歳入歳...
函館看護専門学校（野又淳司校長）の２０２１年度卒業式が４日、マリエー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は４日、卒業証書授与式を...
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函館市は４日、４月１日付の部長級人事を発表した。...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は４日...
函館市は４日、新型コロナウイルスワクチン３回目接種の３月下旬～４月分...