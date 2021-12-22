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【江差】第３回桧山広域行政組合議会定例会が２１日に開かれた。理事長の...
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函館青年会議所（函館ＪＣ）の紀國隆介理事長らメンバーが１６日、函館市...
バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
函館市社会福祉協議会・市福祉人材バンクはこのほど、市亀田交流プラザで...
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北ガスフレアスト函館南（函館市豊川町、伊藤裕司社長）は１６日、経済振...
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２０１４年から道南初の介助犬として活動している「ホビット」（雄、１０...
更紗の朗読会Ｖｏｌ・１０１が２３日午後２時から、函館市中央図書館視聴...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後２時から、第９...
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道教育大函館校の学生でつくる「函館サンタラン」実行委員会のメンバー３...