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立憲民主党の代表代行に就任した逢坂誠二衆院議員が５日、あいさつのため...
函館市は３日、現在指定管理者が運営している宿泊施設「ホテル恵風」（恵...
函館市は２０２０年の人口動態（確定値）をまとめた。合計特殊出生率（１...
函館市は今年度一般会計補正予算案に港町ふ頭コンテナヤードの施設運営委...
今夏に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する...
灯油価格の高騰が市民の家計を直撃する中、函館市は低所得者を対象にした...
渡島総合振興局は、道南産品の高付加価値化や販路拡大を促進するため１０...
【上ノ国】町は３日の町議会全員協議会で、子育て世帯への臨時特別給付金...
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１１月２４日、市の来年度予算編...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
【北斗】第４回市議会定例会が７日に開会する。会期は１４日までの８日間...
【福島】花を育てて、思いやりの心や基本的人権の尊重を学んでもらう今年...
【乙部】町の魅力アップや活性化などを目指す４０代までの町内外若手有志...
【七飯】町は、来年４月１日採用予定の土木技術職員を若干名募集している...
◇北斗市（７日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時）▽法律相談（市総合文...
◇北斗市（７日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （８日...
【札幌】札幌市は６日、同市内で２人が新型コロナウイルスに感染したと発...
市立函館保健所は６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
【森】今年度の町政功労者表彰状・感謝状贈呈式が１１月２４日、町公民館...
露天風呂から眺めるパノラマと 函館にちなんだ創作メニュー フロントロ...