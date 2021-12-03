この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１１月２４日、市の来年度予算編...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
コロナ禍２年目を迎えた函館市の２０２１年度上期（４～９月）の観光入込...
函館市は１日、２０２１年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が前年...
【江差】南部桧山衛生処理組合議会第２回定例会が１日、江差町役場で開か...
立憲民主党は１１月３０日の臨時党大会で代表選を行い、新代表に泉健太政...
【札幌】鈴木直道知事は１１月３０日の定例記者会見で、新型コロナウイル...
【北斗】市は、池田達雄市長と教育委員会で構成する今年度の第１回総合教...
道は、新型コロナウイルスで打撃を受けた生産者や飲食店を応援する「今こ...
函館市の工藤寿樹市長は２９日、函館市水産物卸売市場（豊川町）を視察し...
津軽海峡フェリーは３日、海上荒天のため、函館―大間間の１往復２便を欠...
日本航空（ＪＡＬ）は３日、雷の影響による機体整備のため、函館発東京行...
桧山管内で地域活性化に取り組む人に意欲的な事例を紹介してもらいながら...
【江差】町図書館と絵本サークルポポリン（室谷恵美子代表）は１８日午後...
【木古内】木古内署（柏尾源署長）は２日、長年にわたり地域の安全活動を...
函館短大付設調理製菓専門学校教頭の吉田徹さん（７１）＝西洋料理＝が、...
【上ノ国】町は３日の町議会全員協議会で、子育て世帯への臨時特別給付金...
【札幌、旭川】道などは３日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認した...
市立函館保健所は３日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...
純和風旅館の個室会食と温泉で 大切な人と心に残るひとときを 「竹葉新...