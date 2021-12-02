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函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
コロナ禍２年目を迎えた函館市の２０２１年度上期（４～９月）の観光入込...
函館市は１日、２０２１年度上期（４～９月）の観光客数（推計値）が前年...
【江差】南部桧山衛生処理組合議会第２回定例会が１日、江差町役場で開か...
立憲民主党は１１月３０日の臨時党大会で代表選を行い、新代表に泉健太政...
【札幌】鈴木直道知事は１１月３０日の定例記者会見で、新型コロナウイル...
【北斗】市は、池田達雄市長と教育委員会で構成する今年度の第１回総合教...
道は、新型コロナウイルスで打撃を受けた生産者や飲食店を応援する「今こ...
函館市の工藤寿樹市長は２９日、函館市水産物卸売市場（豊川町）を視察し...
函館市議会は２９日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第４回定...
函館地方気象台によると、大気の状態が非常に不安定となる影響で、渡島・...
【北斗】北斗市交流センター別館「ほっくる」（市渡１）のテナントでつく...
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１１月２４日、市の来年度予算編...
【七飯】今年度のまちづくり活動研修大会と健康・福祉専門部会研修会（七...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 ...
◇森町（３日）▽３カ月児・６カ月児健診（保健センター／後０時半） ...
【札幌】道産米「ゆめぴりか」の生産技術やおいしさを競う「ゆめぴりかコ...
函館高専（但野茂校長）はこのほど、女子中学生、家族を対象とした「ガー...
函館高等支援学校（立田俊治校長）の福祉デザイン科３年生７人がこのほど...