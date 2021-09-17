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【乙部】第３回町議会定例会が１６日開会した。岩盤崩壊による国道２２９...
【乙部】岩盤崩落に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
函館市議会第３回定例会は１６日も一般質問を続行し、２氏が登壇した。市...
【乙部】乙部町は１１日、当初計画していた新型コロナウイルスワクチンの...
【木古内】町議会第３回定例会は１６日、本会議を再開。決算審査特別委員...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）は１６日、本会議で...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
【森】第１回町議会９月会議は１５日、決算審査特別委員会に付託していた...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１５日、本会議で付託...
【乙部】第３回町議会定例会が１６日開会した。岩盤崩壊による国道２２９...
【乙部】岩盤崩落に伴う乙部町内の国道２２９号で通行止め（鳥山―館浦間...
丸井今井函館店は２２日から、新型コロナウイルス下の生産者を支援する「...
○…気象情報会社のウェザーニューズ（千葉市）は１６日、第１回紅葉見頃...
函館地域の福祉的就労事業所の取り組みを紹介する函館地区福祉進路セミナ...
函館市内の水彩画講師、植松トヨ子さんの個展が、２１日までいしい画廊（...
函館港イルミナシオン映画祭から生まれた７本目の長編作品「自宅警備員と...
函館のバレエ教室「エコールドバレエＭａｙｕｍｉ」（加藤真弓代表）は１...
【札幌】キリンビール北海道統括本部（金丸俊憲本部長）は１３日、６月に...
ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...