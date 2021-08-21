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函館市は、市内の企業がＩＴ（情報技術）やロボットを活用し、生産性向上...
【知内】町が挑戦中のガバメントクラウドファンディング（ＧＣＦ）「豊か...
労働力不足解消の新たな働き方として注目されている超短時間労働「プチ勤...
駐札幌韓国総領事館の裵炳洙（ベ・ビョンス）総領事が１７日、函館市役所...
函館市西部地区再整備事業の実施団体を担う第三セクター「株式会社はこだ...
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道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、９月５日...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１７日、函館朝市ミニ水族館（...
７月２２日から８月８日までの土、日、祝日に、計８日間にわたりはこだて...
「道南では醸造用ブドウの産地化に向けた動きが活発で、国内外から大きな...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２２日午前１０時半...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
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函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）と函館市は、９月９...