この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道は、道産日本酒の味や品質を競う初の「道産日本酒コンクール」を９月中...
函館市がまとめた２０２０年度の情報公開制度（公文書公開制度）の利用状...
【森】第１回森町議会７月会議が６日、開かれた。低所得子育て世帯生活支...
函館市は、３月に策定した「第３次函館市食育推進計画」（～３０年度）に...
今年度の道社会貢献賞（行政書士功労者）に「労働行政事務代行原事務所」...
共産党函館地区委員会（三国武治委員長）と同党函館市議団（紺谷克孝団長...
函館市は２日、都市建設部の２０代女性職員を減給１０分の１（１カ月）の...
【札幌】鈴木直道知事は２日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染拡...
【上ノ国】上ノ国町の矢代智樹教育長は６月２３日の町議会定例会で、昨年...
函館市教委は６月３０日、今月にも世界文化遺産に登録される見込みの「北...
函館市中体連のバドミントンは６月２８、２９の両日、遺愛中学高校で行っ...
函館市中体連の卓球は６月２８～３０日、サン・リフレ函館で行った。男子...
道は、道産日本酒の味や品質を競う初の「道産日本酒コンクール」を９月中...
オリンピック・パラリンピックを目前に控える東京都で４日、都議会議員選...
クルーズ客船の「にっぽん丸」（２万２４７２トン）を運航する商船三井客...
函館市松風町の焼き鳥居酒屋「鳥辰」（鎌田潔代表）は、自宅で味わえる冷...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで１０、１１の両日、「函...
函館市内の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」（鈴木亙実行...
函館市がまとめた２０２０年度の情報公開制度（公文書公開制度）の利用状...
生命保険協会函館協会（北村太会長）はこのほど、函館市中央図書館に児童...